ROMA- In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Volley Femminile, la Lega Pallavolo Serie A maschile e l’Associazione Italiana Pallavolisti (AIP) rinnovano il proprio impegno comune nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

Per dare un segnale visibile e immediato di unità, nel corso dei turni di campionato di questa settimana, tutti gli atleti e le atlete scenderanno in campo con un segno o un oggetto rosso. Un gesto simbolico pensato per mantenere alta l’attenzione su un’emergenza sociale e culturale che richiede una presa di posizione collettiva, dentro e fuori dai palazzetti.

Attraverso questa azione coordinata, l’intero movimento della pallavolo italiana di vertice intende ribadire che lo sport rappresenta un veicolo fondamentale di educazione, inclusione e parità. Il coinvolgimento trasversale dei campionati maschili e femminili sottolinea come il contrasto alla violenza di genere non sia una battaglia di parte, ma una responsabilità condivisa che chiama in causa atlete, atleti, società, tifosi e nuove generazioni.

Inoltre, la Lega Volley Femminile ha deciso di supportare Fondazione Libellula nella campagna “Non ti lascerò mai”. L’iniziativa vuole porre l’accento sulla violenza verbale, che in alcuni casi può anticipare quella fisica. Troppo spesso consideriamo normali parole che controllano, possiedono, minacciano e svalutano. Per questo, durante gli schieramenti in campo, due giocatrici leggeranno un messaggio fonico dedicato e, in occasione della partita tra Cuneo e Scandicci di sabato sera, entrambe le squadre indosseranno una maglietta a supporto della campagna.