Quella con Cuneo è stata una partita combattuta, nella quale le scandiccesi hanno saputo reagire nei momenti di difficoltà, trovando nei finali di set la lucidità necessaria per conquistare l'intera posta in palio. Nel primo parziale, dopo essere state sotto 20-17, le ragazze di coach Gaspari hanno completato la rimonta imponendosi 23-25. Nel secondo set, dopo aver recuperato uno svantaggio di quattro punti sul 15-11, la Savino Del Bene Volley ha preso il controllo del gioco, chiudendo 20-25. Ancora più combattuto il terzo parziale, con Cuneo che ha provato a mantenere il vantaggio fino alla rimonta delle ospiti, capaci di imporsi nuovamente 23-25.

A livello individuale, spiccano i 12 punti di Bosetti, top scorer della Savino Del Bene Volley, e i 10 punti a testa per Aleksić e Nwakalor. Quest'ultima, premiata come MVP dell'incontro, ha messo a referto 4 muri vincenti.

Per quanto riguarda i dati di squadra, la Savino Del Bene Volley ha fatto registrare il 43% in attacco, contro il 42% delle avversarie, e una ricezione positiva del 59%, con il 55% di perfetta. Cuneo si è imposta nel contro dei muri vincenti per 10-6, mentre al servizio le toscane hanno realizzato 4 ace, contro l'unico delle padrone di casa.

La Granda Volley Cuneo scende in campo con la diagonale Signorile-Gafort, in banda Pucelj e Baka, mentre al centro la coppia Koulisiani-Ferrarini. Il libero è Magnani.

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Ognjenović al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Bergmann. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor. Il libero è Armini.

La Granda Volley Cuneo prova a prendere il largo nella fase centrale del primo parziale. Le padrone di casa raggiungono il massimo vantaggio sul 14-11, portandosi successivamente sul 16-13. La Savino Del Bene Volley reagisce e, grazie a un muro di Nwakalor, centra la prima parità del set sul 16-16. Cuneo torna avanti e allunga fino al 20-17. La squadra di coach Gaspari però non si arrende: Bosetti (6 punti nel set) e l'ingresso della diagonale Eze-Van Hecke portano le ospiti a recuperare il gap. Il primo vero vantaggio della Savino Del Bene Volley arriva sul 20-21, ma nel finale la sfida è ancora combattuta. Dopo una nuova parità sul 23-23, il primo tempo di Aleksic e l'errore in attacco di Pucelj consegnano alla Savino Del Bene Volley il parziale sul 23-25.

Nel secondo set la Savino Del Bene Volley parte bene e si porta avanti sul 5-7, prima di subire il ritorno di Cuneo, che ribalta il punteggio e allunga fino al 15-11. Le ragazze di coach Gaspari reagiscono con Van Hecke, Bergmann e Nwakalor, autrice del muro che vale il 17-17. Da quel momento le toscane cambiano marcia: l'ace di Aleksic e gli attacchi di Van Hecke e Bergmann valgono il break decisivo, con la Savino Del Bene Volley che scappa fino al 17-23. Nwakalor firma il 19-24 e l'errore al servizio di Koulisiani chiude il parziale sul 20-25.

Nel terzo set Cuneo parte meglio e si porta avanti sul 5-2, ma la Savino Del Bene Volley recupera e trova il primo vantaggio sul 7-8 grazie all'ace di Ognjenovic. Le padrone di casa tornano a condurre e allungano fino al 13-10, prima della grande reazione delle toscane: con Van Hecke e Bosetti protagoniste, la squadra di coach Gaspari firma un parziale che la porta dal 14-11 al 14-17. Cuneo prova a rientrare e raggiunge la parità sul 19-19, ma un muro di Nwakalor e gli attacchi di Bosetti permettono alla Savino Del Bene Volley di allungare nuovamente. Nel finale, dopo il 23-23, l'errore al servizio di Grafort regala il 23-24 alle ospiti, chiuso da Ognjenovic con un magistrale attacco di seconda per il 23-25.

I protagonisti-

Noemi Signorile (Granda Volley Cuneo)- « Siamo state brave a tenere Scandicci sotto per quasi tutta la partita, commettendo poi degli errori stupidi quando più contava. Credo ci manchi un po’ di istinto da killer in queste situazioni per chiudere i set e le partite. Dobbiamo lavorare su questo aspetto ».

Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)- « È stato molto importante per noi ottenere questa vittoria, per incrementare la nostra fiducia. È stata una partita molto difficile: loro sono state molto brave a tenerci sotto fin da subito, ma noi siamo state altrettanto brave a non mollare mai, a rientrare sempre nel punteggio e, quando eravamo punto a punto verso la fine, a chiudere ogni set e portare a casa questi tre punti, fondamentali per noi e per la nostra posizione in classifica ».

Il tabellino

GRANDA VOLLEY CUNEO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (23-25 20-25 23-25) –

GRANDA VOLLEY CUNEO: Pucelj 7, Koulisiani 6, Grafort 18, Baka 9, Ferrarini 6, Signorile 1, Magnani (L), Tikhomirova 3, Mcbride, Pasquino, Guidi. Non entrate: Cucu, Bonafede (L). All. Tisci.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bergmann 7, Nwakalor 10, Van Ryk 8, Bosetti 12, Aleksic 10, Ognjenovic 3, Armini (L), Van Hecke 8, D'odorico, Eze. Non entrate: Alberti, Graziani, Sirressi (L), Skinner. All. Gaspari.

ARBITRI: Serafin, Brancati.

Durata set: 26', 26', 27'; Tot: 79'.

BATTUTE: Granda Volley Cuneo 1 ace, 7 err; Savino Del Bene Scandicci 4 ace, 6 err.

ATTACCHI: Granda Volley Cuneo 39 vinc, 9 err; Savino Del Bene Scandicci 48 vinc, 7 err.

MURI: Granda Volley Cuneo 10 vinc; Savino Del Bene Scandicci 6 vinc.

MVP: Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1886