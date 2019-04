Volley: Volley Scuola, è tempo dei Quarti di Finale

ROMA-Non finisce mai di emozionare il Volley Scuola-Trofeo Acea. Dopo il grande spettacolo degli Ottavi, la competizione dedicata alle scuole superiori di Roma e provincia si appresta a vivere i Quarti di finale, in programma dal 29 aprile al 10 maggio, nelle categorie Open (dove non c’è limite all’utilizzo di atleti/e tesserati/e) e Junior (massimo 2 tesserati/e in lista). Sono ancora in corsa 3 vincitrici su 4 della passata edizione: il Pacinotti Archimede nell’Open maschile e femminile e il Giordano Bruno nello Junior femminile. Il Virgilio, detentore del titolo Junior maschile, è stato eliminato agli ottavi dal Farnesina che a questo punto si candida come una delle favorite assolute in questo tabellone del torneo.

In questi mesi Volley Scuola è stato molto di più di un semplice torneo di pallavolo. La FIPAV Lazio ha organizzato un seminario al liceo Tasso di Roma in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua e ha promosso una campagna di sensibilizzazione contro la ludopatia giovanile, attraverso lo slogan “Non giocare…scommetti su te stesso!” con un convegno al liceo Morgagni. In questi progetti – oltre ad Acea che festeggia quest’anno 25 anni di matrimonio con il Comitato Regionale – stati coinvolti l’ONU, il Ministero della Salute, la Regione Lazio, il CONI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

« Il Volley Scuola entra sempre di più nel vivo, con le partite che regalano i contenuti tecnici più rilevanti – ha dichiarato il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi – ancora una volta vorrei sottolineare il ruolo centrale del torneo nello sport scolastico in un momento di grandi cambiamenti. Questo format è riconosciuto partner privilegiato dal MIUR ».