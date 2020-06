Volley Scuola: il 4 giugno le premiazioni dei concorsi

ROMA- È tutto pronto per la premiazione dei concorsi del Volley Scuola-Trofeo Acea. La cerimonia si terrà domani, giovedì 4 giugno, alle ore 16, in modalità virtuale. I 52 studenti finalisti dei contest “Raccontaci Volley Scuola” (tema), “Comics on the net” (fumetto), “Click & Volley” (foto), “Slogan sull’uso consapevole dell’acqua” e “FAO” (categoria nata in seguito ai numerosi lavori pervenuti sull’argomento dell’alimentazione, uno dei focus della 27a edizione) si collegheranno sulla piattaforma di videoconferenze “zoom”, dove il Comitato Regionale FIPAV Lazio comunicherà i nomi dei vincitori alla presenza delle autorità e dei partner che sostengono il progetto. Al termine dell’evento la registrazione verrà pubblicata sui canali social della FIPAV Lazio.

« Sarà una premiazione inedita – ha confermato il presidenteAndrea Burlandi – ma altrettanto speciale. Avremo l’opportunità di ringraziare gli alunni e i loro docenti per lo straordinario contributo artistico e intellettuale. Crediamo molto nel mondo della scuola e nei giovani, che ogni anno ci emozionano con tanti bellissimi lavori. Ringrazio la commissione che ha curato la selezione degli elaborati e in particolare Alessandro Fidotti, responsabile territorio e promozione, che come sempre ha messo in campo un impegno senza eguali affinché Volley Scuola continuasse a stare accanto agli istituti nonostante il lockdown ».

Volley Scuola si è confermato anche quest’anno come un grande contenitore di sport e socialità. Le partite del tabellone indoor si sono concluse dopo una settimana a causa dell’emergenza coronavirus, ma la seconda anima del torneo dedicato a tutte le scuole superiori di Roma e provincia è andata avanti, attraverso la didattica a distanza e grazie a una sinergia straordinaria con i docenti, i dirigenti scolastici e gli studenti. In questa stagione era possibile indirizzare i concorsi anche verso il tema dell’Alimentazione, con FAO e Ministero degli Esteri – con i quali è stato avviato un progetto finalizzato all’obiettivo #FameZero in un’ampia opera di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare – che hanno fornito materiale didattico al pari di ACEA, fedele compagna di viaggio della FIPAV Lazio dalla seconda edizione del 1995, che ha prodotto un decalogo sull’acqua. Gli oltre 300 lavori pervenuti hanno rinforzato quel senso di comunità che da sempre lega la pallavolo al mondo delle scuole e che vede proprio nel torneo un fiore all’occhiello che guarda già al futuro.

Nel 2020, inoltre, la FIPAV Lazio ha avviato una preziosa collaborazione con l’Università Telematica San Raffaele Roma, partner culturale dell’evento e ha confermato il sostegno istituzionale di MIUR, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, Istituto per il Credito Sportivo, CONI Lazio, Comitato Italiano Paralimpico, Corriere dello Sport-Stadio e Associazione per Franco Favretto.