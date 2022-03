Volley Scuola sbarca in Sardegna

ROMA- A Volley Scuola-Trofeo Acea aveva partecipato come insegnante del LC Lucrezio Caro di Roma. Oggi che è Dirigente Scolastico in Sardegna, Elisabetta Meloni ha pensato di riannodare i fili con il passato e ha deciso di aderire ai seminari che l’evento propone in questo 2022.

« Agli studenti - dice la Preside dell’IC Monastir e dell’IC Settimo San Pietro di Cagliari - dobbiamo proporre iniziative educative che puntino a diffondere gli aspetti valoriali, così importanti per la loro crescita; abbiamo perciò chiesto alla Fipav Lazio di fornirci la registrazione dei seminari di V come Volley V come Valori e il relativo materiale didattico, ne faremo oggetto di approfondimenti in ogni classe grazie a diversi insegnanti che non vedono l’ora di cominciare. I giovani sono delle spugne, è nostro compito dare loro i giusti insegnamenti, soprattutto in questo periodo complicato”. “Come abbiamo saputo dell’iniziativa? - aggiunge la Dirigente - ho parlato con le mie colleghe di Roma e non abbiamo avuto dubbi: dovevamo aderire ».

Intanto, per quanto riguarda i seminari di Volley Scuola – Trofeo ACEA 2022, si registra in queste ore il tutto esaurito. Si partirà il 16 marzo con i Valori dello Sport alla presenza di importanti testimonial internazionali che verranno annunciati nei prossimi giorni.