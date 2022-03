FIPAV Lazio e Acea celebrano la Giornata mondiale dell’acqua

ROMA-Martedì 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. Come ogni anno, Volley Scuola-Trofeo Acea proporrà agli studenti un importante momento di sensibilizzazione sul tema. In questo 2022 lo farà attraverso il progetto di educazione civica “Valori di Volley. Valori di Vita 2.0”, nell’ambito dei seminari online della 29a edizione della manifestazione. Perché l’acqua? Fin dal 1992, il 22 marzo è stato scelto come giorno per ricordare l'importanza e lo sfruttamento delle risorse idriche del pianeta. La Giornata mondiale dell'acqua – o “World Water Day” – è stata indetta dall'ONU a seguito della Conferenza di Rio, e festeggiata per la prima volta nel 1993.