Volley Scuola con la FAO per l’alimentazione

ROMA-Raggiungere la sicurezza alimentare per tutti e garantire che le persone abbiano accesso regolare a cibo sufficiente e di alta qualità, per condurre una vita attiva e sana. Gli obiettivi della FAO, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che guida gli sforzi internazionali per sconfiggere la fame), coincidono da tre anni con quelli del Comitato FIPAV Lazio, che ha portato nuovamente nelle scuole della regione questo importante messaggio di solidarietà. Con 195 membri - 194 paesi e l'Unione Europea – la FAO opera in oltre 130 paesi nel mondo, come ha ricordato nel 4° seminario di Volley Scuola-Trofeo Acea la dottoressa Katia Meloni, del settore divulgazione e attività di promozione dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale FAO.