Volley Scuola: continua il “viaggio nell’acqua”

ROMA-Continua il “viaggio nell’acqua” della FIPAV Lazio insieme ad Acea, nell’ambito della 29a edizione di Volley Scuola-Trofeo Acea. Dopo il primo seminario del 22 marzo – che si è svolto in occasione della Giornata mondiale dell’acqua – i relatori della società multiservizi (attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale) hanno incontrato in videocollegamento gli studenti degli istituti della regione proponendo una lezione dal titolo “il laboratorio, la ricerca e l’innovazione per l’acqua e l’ambiente”. Gli alunni hanno conosciuto i vari parametri dell’acqua: chimico-fisici, organici e batteriologici. Parlando delle varie tecniche analitiche utilizzate dai ricercatori, dei metalli, degli indicatori microbiologici, delle varie strumentazioni di laboratorio e della plastica (che da grande innovazione è diventata oggi un’emergenza), Acea ha mostrato un “dietro le quinte” fondamentale per la qualità dell’acqua che beviamo.