Beach Volley Scuola: 750 squadre iscritte

ROMA- Dopo aver approfondito le varie tematiche di educazione civica nei seminari in DAD, che stanno riscuotendo una grande partecipazione delle scuole, e aver iniziato a mettere alla prova la loro creatività nei concorsi paralleli, gli alunni potranno uscire dalle classi per prendere parte a un evento attesissimo. Nella 10a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea hanno trionfato Flavia Fiori e Sara Porcacchia del liceo Democrito (tabellone femminile) e la coppia del Labriola, formata da Federico Vender e Leonardo Morsia (maschile). A completare il podio delle ragazze le 2e classificate Miriam Aromatario (Democrito)/Ylenia Faresin (Giovanni Paolo II) e le 3e Giulia Bagnoli (Labriola)/Marzia Bagnoli (Magellano); tra i ragazzi secondo posto per Andrea Grasselli (Labriola)/Simone Marchetti (Peano), terzo per Jacopo Belli (Socrate)/Lorenzo Dagioni (Morgagni).

Il torneo di quest'anno avrà luogo in quattro date, ognuna dedicata a una diversa categoria: il 27 aprile si comincerà con le qualificazioni del torneo Juniores maschile (nati nel 2002, 2003 e 2004), il 4 maggio si sfideranno le coppie del tabellone Juniores femminile (stessa età), l'11 maggio quelle degli Allievi (nati nel 2005, 2006, 2007 e 2008) e il 18 maggio quelle delle Allieve (stessa età). Mercoledì 25 maggio, sempre al Lido di Ostia, sono previste le finali di tutte le categorie.

« Siamo davvero entusiasti per questa incredibile ondata di entusiasmo - le parole del presidente FIPAV Lazio, Andrea Burlandi - ringraziamo le scuole e i loro docenti per aver aderito in massa a questa importante iniziativa, che permetterà agli studenti di tornare a sfidarsi sul campo e in presenza dopo due anni di inattività e chiusure forzate ».

« I numeri dimostrano che il Beach Volley Scuola-Trofeo Acea rappresenta un evento imperdibile per i giovani - ha aggiunto Alessandro Fidotti, responsabile del progetto - grazie alla partnership sempre più consolidata con Acea vivremo tutti un grande spettacolo fatto di divertimento, socialità, sano agonismo e leale competizione ».

Anche nel 2022 il Beach Volley Scuola anticiperà la grande estate della FIPAV Lazio, che sta già scaldando i motori per 19a edizione del Beach Tour Lazio alla presenza dei più grandi campioni della disciplina. Una carovana di divertimento, musica, aggregazione e giocate spettacolari è pronta a mettersi in viaggio per toccare, in sei diverse tappe, alcune delle più belle spiagge del litorale.