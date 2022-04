FIPAV Lazio e Acea per la Giornata mondiale della Terra

ROMA-In occasione della Giornata mondiale della terra, la FIPAV Lazio ha portato nelle scuole il messaggio ricco di valori della 29a edizione di Volley Scuola-Trofeo Acea. L’ha fatto grazie al contributo dei relatori di Acea, la società multiservizi attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale, da 28 anni partner del progetto, che ha condotto il terzo seminario dedicato ai temi ambientali dopo "L'Acqua è vita" e "Il laboratorio, la ricerca e l'innovazione per l'acqua e per l'ambiente".