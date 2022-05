Il 25 maggio a Ostia le finali del Beach Volley Scuola

ROMA- Tempo di finali per il Beach Volley Scuola-Trofeo Acea. Mercoledì 25 maggio, presso lo stabilimento "La Spiaggia" di Ostia, dalle ore 8.30 si terranno le finali della manifestazione dedicata agli studenti delle scuole superiori del Lazio, un evento inserito nell'ambito della 29a edizione della kermesse targata FIPAV Lazio e Acea. Dopo il coinvolgente percorso dei seminari di educazione civica ("V come Volley, V come Valori") e i concorsi paralleli (Raccontaci Volley Scuola, Click and Volley, Slogan sull'uso consapevole dell'acqua, Comics on the net e Fao e Alimentazione), che vedranno un momento conclusivo e di premiazione il 26 maggio, le scuole della regione si sfidano in un torneo avvincente e spettacolare sulla sabbia, per eleggere le 4 squadre regine del BVS 2022. All'ultimo atto della manifestazione - che nelle scorse settimane ha visto disputarsi ben 4 turni eliminatori con 750 coppie protagoniste - sono qualificate 96 squadre, 24 per ciascuna categoria: Allievi, Allieve, Juniores maschile e Juniores femminile.