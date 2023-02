Entusiasmo al Cristo Re: è iniziato il 30° Volley Scuola-Trofeo Acea

ROMA- Entusiasmo alle stelle e pubblico d’eccezione all’Istituto Cristo Re di Roma per la gara d’apertura della 30a edizione di Volley Scuola-Trofeo ACEA. Opposta al Catullo di Monterotondo, nella prima giornata del girone Q del torneo Junior maschile (categoria nella quale sono previsti massimo 2 atleti tesserati per squadra) la formazione di casa non è riuscita a evitare la sconfitta (1-2, parziali 21-25, 25-16, 21-25), ma ha fornito comunque una prova che è piaciuta molto ai tifosi e ai numerosi docenti presenti sugli spalti. La "prima" di questa edizione così speciale della kermesse si è svolta in un clima di festa e di entusiasmo. Ad accogliere le squadre il Consigliere del CDA Salvatore Carbonaro e la coordinatrice Mary Cucciniello, il primo ha effettuato simbolicamente anche la battuta iniziale. Alessandro Fidotti, responsabile del progetto Volley Scuola e della Commissione Territorio e Promozione, ha portato i saluti del Presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi.