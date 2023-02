Volley Scuola della Fipav Lazio a Rieti

Sul potere dello Sport come possibile antidoto al dilagare dei comportamenti aggressivi dei giovani nei confronti dei coetanei e troppo spesso dei “diversi” è intervenuto Alessandro Fidotti, Presidente della Commissione Territorio e Promozione della Fipav Lazio.

« Da trent’anni il Comitato organizza lo storico Volley Scuola Trofeo ACEA, un contenitore di sano agonismo, fantasia e valori. Oltre al gioco - nel 2023 tra parte indoor, beach e sitting volley sono iscritte oltre cinquecento e si giocheranno almeno mille gare sino a fine maggio - il format prevede una serie di seminari sull’uso consapevole dell’acqua, sui tanti valori dello sport – integrazione, senso di appartenenza, rispetto, amicizia su tutti – sullo stato del pianeta, sulla sicurezza stradale, sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione e – appunto – sul contrasto al bullismo ».

« Ebbene-ha concluso Fidotti- grazie all’interlocuzione continua con centinaia di presidi e docenti e decine migliaia di studenti, possiamo affermare che dove c’è Volley Scuola, in quanto portatore di valori inclusivi, c’è poco spazio per il bullismo. Questo grazie anche a partners come i Ministeri dell’Istruzione, della Salute, dell’Interno, degli Esteri e della FAO ».