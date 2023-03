Volley Scuola, dal 22 maggio il via a seminari e concorsi

ROMA-Irrompono sulla scena di Volley Scuola – Trofeo ACEA i seminari e i concorsi che da alcuni anni completano l’offerta di quello che viene definito con buona ragione il più importante evento scolastico d’Italia. Nei giorni scorsi, infatti, è stata emanata una circolare, rilanciata in tutte le scuole del Lazio dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIM, nella quale sono stati spiegati i vari contest ai quali gli alunni potranno partecipare in questa trentesima edizione. I concorsi sono quelli tradizionali, cioè “Raccontaci Volley Scuola” (letteratura), “Comics On the net” (fumetti che passione), “Click&Volley” (fotografia), “Slogan sull’uso consapevole dell’acqua” (gran premio ACEA) e riflessioni sulla “ Giornata Mondiale dell’Acqua” ( Gran Premio FAO). Gli spunti saranno quelli del dietro le quinte, dei rapporti tra gli Istituti, del senso d’appartenenza alla propria classe, dei valori insiti nello sport e di tutti quelli scaturiti dai seminari. La novità straordinaria del trentennale è legata ai premi per i vincitori: per coloro che saliranno sul podio, i fortunati, vale a dire “i bravi”, si aggiudicheranno i biglietti per la fase finale dei Campionati Europei di Pallavolo Maschile che disputeranno a Roma dal 14 al 16 Settembre 2023.