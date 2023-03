Volley Scuola: LS Cannizzaro superstar

ROMA- La trentesima edizione di Volley Scuola-Trofeo Acea, storico torneo organizzato dalla Fipav Lazio, è nella fase topica con una finestra aperta sulle finali di fine maggio. Se in alcuni dei cinquantaquattro gironi in cui sono state distribuite le centosettantanove squadre iscritte si intravede già chi passerà il turno, nella maggior parte dei casi si assiste a una lotta serratissima per accedere alla fase a eliminatoria diretta. Come noto le squadre sono suddivise in quattro categorie, Junior Maschile e Femminile (massimo due tesserati a referto) e Open Maschile e Femminile (nessun limite di tesserati). Dopo quasi quattrocento gare disputate spicca la performance del LS Cannizzaro che nello Junior Femminile, girone E, ha fatto filotto con diciotto punti in sedi gare e, ovviamente, nessun set al passivo.