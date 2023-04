Volley Scuola ospite al Liceo Spallanzani di Tivoli

TIVOLI (ROMA)- Grazie alla calorosa accoglienza decretata al Volley Scuola Trofeo ACEA dal corpo docente e dagli alunni dello Spallanzani di Tivoli (anche Liceo Sportivo) nella rinnovatissima Aula Magna, è stata celebrata in un clima di grande entusiasmo la Giornata Internazionale dello Sport, istituita dalle Nazioni Unite per evidenziarne i valori universali e per utilizzarlo come uno strumento per garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo sostenibile. Dopo il saluto della vicepreside Sabrina Bonaccorso, il seminario si è dipanato attraverso gli interventi di Alessandro Fidotti – Coordinatore dei seminari di Volley Scuola – e Simonetta Avalle – grande allenatrice/educatrice di Pallavolo – sulle ali delle slides preparate per l’occasione e un video emozionale al quale è stata tributata una vera e propria ovazione. L’attenzione si è concentrata sull’illustrazione di alcuni simboli Olimpici per eccellenza (la Carta, la Bandiera, l’Inno e la Fiaccola) e su parole da interpretare come concetti fondamentali quali lealtà, rispetto degli altri e di se stessi, amicizia, spirito di gruppo, integrazione, capacità di reagire a una sconfitta, sacrificio. Su alcuni di essi, particolarmente applaudite le testimonianze di Martina Ferrara e Michela Rucli, atlete della Roma Volley femminile, promossa in serie A1 dopo una cavalcata eccezionale, e vincitrice della Coppa Italia di A2. Accompagnate dal team Manager Emanuele Carpentieri, le due giovani protagoniste hanno ripercorso alcune tappe della loro carriera soffermandosi sui valori che le hanno accompagnate.