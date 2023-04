Volley Scuola e FAO insieme al Liceo Majorana

ROMA- Se la parte sportiva di Volley Scuola Trofeo ACEA prosegue sulle ali dell’entusiasmo (l’ultim’ora parla di grande spettacolo nella fase a eliminazione diretta del torneo indoor e di altre duecentocinquanta squadre iscritte al Torneo di Beach Volley con finali fissate al 9 e al 12 maggio allo Stabilimento La Spiaggia di Ostia), la parte culturale non è da meno, come ha dimostrato il seminario di stamattina al Liceo Majorana di Roma incentrato sulla Giornata Mondiale della Terra. Davanti a un’Aula Magna gremita di studenti e docenti del Liceo Majorana di Roma, i due relatori della FAO, Simone Borelli, Urban Forestry Officer e la sua collega Michela Conigliaro, hanno illustrato in maniera coinvolgente l’ideale rapporto tra il tessuto urbano e gli alberi, esaltando il ruolo benefico di quest’ultimi non solo in termini di salute pubblica e impatto visivo, ma anche in quelli dell’attrazione turistica, economica e di sviluppo sociale. Dopo l’introduzione di Alessandro Fidotti, Presidente della Commissione Territorio e Promozione della Fipav Lazio e Coordinatore della parte culturale di Volley Scuola Trofeo ACEA, che ha portato anche i saluti del Presidente del Comitato Regionale Andrea Burlandi, e il saluto della Dirigente Federica Consolini, i due relatori hanno illustrato il tema del giorno con immagini e slides di grande appeal e significato. Come sempre e come già accaduto per la Giornata Mondiale dell’Acqua e di quella Internazionale dello Sport, il materiale proiettato sarà inviato a tutte le scuole iscritte a Volley Scuola per offrire gli spunti giusti finalizzati alla realizzazione dei tradizionali concorsi legati a Volley Scuola. Gli alunni vincitori e i loro insegnanti di riferimento riceveranno in premio gli ambiti biglietti per la fase finale dei Campionati Europei di Pallavolo Maschile che si svolgeranno a Roma il 14 e il 16 settembre 2023, mentre le scuole più meritevoli potranno accedere alla FAO per interessanti visite guidate e al DEPURART dell’ACEA, un viaggio nella storia della città e dell’acqua.