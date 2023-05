Volley Scuola: nel torneo di sitting domina l' Emery Calamandrei

Al di là dei risultati, quello andato in scena al PalaLuiss è stato un vero spettacolo, con il sitting volley a dimostrare la propria valenza unendo laddove spesso la vita divide, confermandosi così disciplina inclusiva a tutti gli effetti. La Fipav Lazio, infatti, ha deciso di far scendere in campo squadre miste, di fatto un sitting adattato al contesto scolastico che ha previsto la partecipazione di atleti normodotati insieme a quelli con disabilità sia fisiche che comportamentali e cognitive. Finale in famiglia tra due portacolori dello stesso Istituto, terzo gradino del podio appannaggio dell’IIS Tommaso Salvini dopo una gara al cardiopalma.

« Sono veramente felice – ha dichiarato il consigliere Fipav Fabio Camilli che del Sitting Volley è un convinto fautore– di avere contribuito anche quest’anno all’organizzazione di tale manifestazione. Le enormi difficoltà organizzative sono state superate grazie alla disponibilità di scuole, docenti e, soprattutto, dello staff del CR Lazio. Un ringraziamento agli sponsor che ci hanno consentito questo bel risultato. L’auspicio è quello che la prossima edizione possa crescere ancora in numeri ed entusiasmo ».

« Voglio apertamente ringraziare l’Università Luiss per l’accoglienza” ha dichiarato il presidente Andrea Burlandi. “I suoi vertici hanno dimostrato una grande sensibilità » .

I RISULTATI-

Finale 1°/2° posto IIS Emery Calamandrei Gialla-IIS Emery Calamandrei Bianca 2-0 (25-11 25-14)



Finale 3°/4° posto IIS Tommaso Salvini – IIS Emery Calamndrei Azzurra 2-1 (18-25 25-15 16-14)