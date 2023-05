Volley Scuola: si premiano i concorsi

ROMA- Se sulla parte giocata di Volley Scuola Trofeo ACEA si sono spenti i riflettori, ma restano comunque le emozioni per le quattro elette che hanno portato a casa la grande coppa nel tripudio del Palafonte e continuano magari a rimirarla nella loro scuola tra una verifica l’altra o in attesa degli esami, domani è in programma un’altra giornata da circoletto rosso per l’evento della FIPAV Lazio.