Volley Scuola: premiati i vincitori dei concorsi

ROMA- Nella sede del nostro giornale si è svolta stamattina la cerimonia di premiazione dei concorsi di Volley Scuola Trofeo ACEA , un rito ormai consolidato all’interno di un contenitore di sport e valori a dir poco straordinario qual è ormai l’evento organizzato dalla FIPAV Lazio, giunto alla sua trentesima occasione. Nel suo saluto iniziale il Presidente Andrea Burlandi ha ripercorso le tappe di questo anno così speciale, ringraziando partners come l’ACEA e la FAO, la Fondazione Cristo Re e gli Enti Istituzionale come il MIM, Ufficio Scolastico Regionale, il Ministero degli esteri, la Regione, la Città Metropolitana, Roma Capitale e anche il CIP, l’Istituto di Credito Sportivo, Sport e Salute.

« Un saluto particolarmente caloroso- ha detto il numero uno della pallavolo regionale- va ai docenti, agli alunni e al nostro staff, se oggi vanno in campo le emozioni, lo dobbiamo a loro ».

A fagli eco Luciano Cecchi, vicepresidente federale e ideatore dell’iniziativa proprio nella sede del giornale. « Intuizione vincente dovuta alla spinta di tanti insegnanti di Educazione Fisica come me che volevano più sport a scuola- ha ricordato- Volley Scuola è poi evoluto in un format sportivo e culturale nel quale ogni studente può cimentarsi e trovare una sua dimensione ».

Al tavolo dei relatori, gestito da Giuseppe Baratta in qualità di presentatore, anche Alessandro Fidotti, coordinatore della parte culturale di Volley Scuola, vale a dire seminari e concorsi.

« Siamo soddisfatti e orgogliosi di questi traguardi, ma proviamo anche un po' di disagio pensando a tutti coloro che hanno inviato elaborati (settecentotrentasei ndr) e che avrebbero meritato di fare festa qui al Corriere. Scegliere i finalisti è stata un’impresa dura ».

Nella consegna degli attestati ai finalisti, ai premi speciali e ai componenti il podio, hanno contribuito gli stessi Burlandi, Cecchi e Fidotti, insieme a Francesco Saverio Galdo e Valeria Santarossa di ACEA (presente come ospite anche Luisa Merluzzi di ATO2), Katia Meloni per la FAO, Jessyama Forlini, Alessandro Corsi, vicepresidente della Fondazione Cristo Re, Marco Mataloni del Corriere dello Sport, Luca Liguori, Consigliere della FIPAV Lazio, Laura Gallotta Sovrintendente della Polizia di Stato, co-relatrice di un seguitissimo seminario al Cristo Re.

Gradita e inaspettata la presenza in extremis del collega Pasquale Di Santillo, protagonista della genesi di Volley Scuola insieme a Luciano Cecchi. Applausi scroscianti nel corso dell’illustrazione dei vari elaborati, molta emozione da parte dei premiati e il commiato festoso del Presidente Andrea Burlandi che ha già annunciato un futuro prossimo che porta il numero trentuno.

I PODI DEI VARI CONCORSI-

GRAN PREMIO SCUOLE-

1° LS Ettore Majorana Roma

2° ex aequo LS Lazzaro Spallanzani Tivoli e Istituto Cristo RE

3° ex aequo LC Catullo Monterotondo e IIS Leopoldo Pirelli Roma

RACCONTACI VOLLEY SCUOLA-

1° Giulia Puschiu (LC Gaio Valerio Catullo – Monterotondo)

2° Laura De Falco (LS Lazzaro Spallanzani – Tivoli)

3° Federica Biasotti (LC Gaio Valerio Catullo – Monterotondo)

SLOGAN SULL’USO CONSAPEVOLE DELL’ACQUA-

1° Lorenzo Laudoni (LS Lazzaro Spallanzani – Tivoli)

2° Nazzarena Ciuffo (LS Ettore Majorana – Roma)

3° Ludovica Ceccarelli (LS Lazzaro Spallanzani – Tivoli)

GRAN PREMIO FAO-

1° Sara Russo (LS Ettore Majorana – Roma)

2° Licia Moriconi (Istituto Cristo Re - Roma)

2° Sara Caiazza + Giada Caiazza (LS Ettore Majorana – Roma)

3° Corrado Ciardo (LS Ettore Majorana – Roma)

COMICS ON THE NET-

1° Alice Treggiari (Istituto Cristo Re – Roma)

2° Martha Stacchini + Veronica Ciadini (LS Giordano Bruno – Roma)

3° Valerio Porfilio (Istituto Cristo Re – Roma)

CLICK AND VOLLEY-

1° Francesca Gaeti (Istituto Tommaso Salvini – Roma)

2° Giovanni Iovane (IIS Via Silvestri 301 – Roma)

3° Francesca De Matteis (LS Giordano Bruno – Roma)