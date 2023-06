Un anno da record per Volley Scuola 2023

« Stiamo ancora vagliando i numeri dei seminari e preparando i report che trasmetteremo ai vari partners- afferma un Andrea Burlandi al settimo cielo-come presidente della Fipav Lazio, che tanto ha investito su questa manifestazione, sono soddisfattissimo e con me tutto lo staff. Abbiamo stabilito record su record, ma solo i numeri che daremo a breve non spiegano il successo dell’evento che si è confermato come uno dei più efficaci format sportivo-culturali del territorio. Volley Scuola – Trofeo ACEA è una manifestazione unica in Italia, migliorarlo è difficile, ma ci proveremo. Qui in via Flaminia le idee non mancano ».

Entro poche ore saranno disponibili tutti i dati di questa trentesima edizione che nella sua lunga storia è entrata nel cuore di tante generazioni di alunni e studenti.