Volley Scuola: Fidotti e Avalle raccontano lo sport al Cristo Re

ROMA- In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per Lo Sviluppo e la Pace, oggi nell’ambito delle iniziative di Volley Scuola, la Fipav Lazio ha tenuto nell’aula magna dell’Istituto Cristo Re il secondo dei sei seminari che si svolgono all’interno del torneo dedicato alle scuole della regione. L’Istituto romano è un preciso punto di riferimento per la manifestazione, spesso al fianco degli organizzatori nel contesto degli eventi promossi dal Comitato Regionale. A tenere il seminario Alessandro Fidotti, coordinatore dei Seminari di Volley Scuola, e il tecnico regionale Simonetta Avalle, primo allenatore donna a sedere su una panchina di serie A1 femminile, che ha portato tutta la sua esperienza nella costruzione e nella gestione dei gruppi sportivi ma soprattutto ha portato la sua significativa testimonianza sui veri valori dello sport. In apertura del seminario è stato proiettato un video, realizzato dalla Fipav Lazio, che ha regalato emozioni attraverso storiche immagini di imprese leggendarie e di momenti indimenticabili dei Giochi Olimpici.

LE TESTIMONIANZE-

L’apertura è stata affidata al presidente Andrea Burlandi che si è mostrato entusiasta di fronte all’ampio numero di ragazzi presenti in aula:

« Oggi più che mai il connubio tra sport e scuola è solido e costruttivo, la pallavolo incarna pienamente i valori della giornata di oggi. Con il torneo Volley scuola cerchiamo di dare ai ragazzi e alle ragazze una proposta che non si ferma sul campo da gioco, ma che ha valori importanti anche nella vita. Lo sport è un diritto di tutti, come afferma la Costituzione, per questo, grazie ad iniziative come questa entriamo in contatto con i giovani, creando uno scambio intergenerazionale nel quale condividere ciò che lo sport ed il volley in particolare, portano con sé. Ci tengo a ringraziare l’Istituto e la Fondazione Cristo Re, che sposa in maniera convinta i progetti educativi che lanciamo ».

Alle parole di Burlandi hanno fatto seguito quelle del vicepresidente della Fondazione Cristo Re, Alessandro Corsi.

« Il movimento del volley è all’apice dello sport italiano, iniziative come questa possono insegnare tanto ai giovani. Giovani che non fanno parte dell’iniziativa, ma sono l’iniziativa. La fondazione Cristo Re è sempre lieta di essere una costante in questo tipo di progetti e ringrazio infinitamente il Presidente Andrea Burlandi e tutto il Comitato Regionale ».

Significative le parole di Simonetta Avalle che hanno calamitato le attenzioni dell’Aula Magna.

« Trasmettere le proprie esperienze, le proprie emozioni, la grinta e l’impegno necessari per realizzarsi, è fondamentale non solo nello sport ma anche nella vita. I ragazzi assorbono tutto quello che riusciamo a comunicare in maniera semplice e libera, momenti del genere sono importanti, soprattutto per instaurare un dialogo con loro ».

Numerosi gli episodi, legati alla sua lunga carriera di tecnico che Simonetta ha raccontato nel suo intervento.

Ha concluso il proficuo incontro Maura Catalani, che ha ribadito la stretta sinergia dell’Ufficio Scolastico Regionale con la Fipav Lazio.

« Lo sport è entrato nella Costituzione e credo sia importante esporre ai ragazzi quelle che sono le dinamiche, i valori e le finalità che portano ad andare in una palestra o su un campo sportivo andando alla ricerca di esperienze che vanno oltre l’aspetto agonistico. Questo servirà per costruire un mondo migliore usando lo sport come strumento di Pace »

Le conclusioni della proficua giornata ad Alessandro Fidotti che ha condotto parte del seminario spaziando dalla Costituzione alla Carta Olimpica.

« A voi giovani-ha sottolineato il coordinatore dei Seminari-spetterà il difficile compito di migliorare il mondo che vi lasciamo in eredità; in questo momento è dilaniato da mille problemi e da un preoccupante scadimento di valori, voi e lo sport potete essere lo strumento migliore per la crescita umana di ognuno di voi e per permettervi di costruire un bagaglio esistenziale che vi servirà nel prosieguo della vita ».