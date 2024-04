Volley Scuola-Trofeo Acea: la Fipav a la FAO insieme per la Terra

ROMA- Tutto pronto all’Istituto Carlo Urbani di Acilia per un altro appuntamento di alto profilo nell’ambito del programma culturale della 31ma edizione di Volley Scuola Trofeo ACEA. L’appuntamento è per lunedì 22 aprile per la Giornata Mondiale della Terra quando, per la FAO, ci sarà una relatrice d’eccezione, la d.ssa Serena Fortuna Forestry Officer and Team Leader of the Halting Deforestation, Degradation and Emissions team che intratterrà gli studenti su un argomento di strettissima attualità.