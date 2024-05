Volley Scuola-Trofeo Acea: mercoledì le finali al Palazzetto

Il 2024 ha segnato il ritorno ai numeri pre-Covid della manifestazione organizzata dalla Fipav Lazio e che vide la genesi nel lontano 1994, da un’idea dell’allora presidente de CR Lazio Luciano Cecchi (oggi vice presidente nazionale della Fipav) che per primo intuì quale potesse essere l’importanza di offrire agli studenti e ai loro insegnanti l’opportunità di poter giocare a pallavolo in un contesto ludico ed al contempo agonistico.

Le finali quest’anno torneranno a svolgersi nel Palazzetto dello Sport, recuperando uno spazio che per tradizione è sempre stato teatro dell’epilogo della manifestazione, regalando ai protagonisti ulteriori emozioni, a corollario di un indimenticabile ed indelebile percorso.

Nell’impianto di viale Tiziano si giocheranno le partite che assegneranno i titoli più importanti, quelli dell’Open Maschile, categoria nella quale si sfideranno il Pacinotti-Archimede ed il Labriola, due storiche protagoniste della manifestazione, e dell’Open Femminile, con in campo per alzare il trofeo il Democrito, che dopo l’en plein nel Beach Volley Scuola-Trofeo Acea, cercherà di spodestare dal trono il Croce Aleramo in una finale dai contorni incerti.

Altri due impianti ospiteranno le finali di Volley Scuola-Trofeo Acea, La Salle Sport Villa Flaminia di Via Donatello, dove si giocherà per il terzo gradino del podio, e il PalaLuiss di Piazza Mancini nel quale, sui due campi di gioco, si assegneranno i titoli delle categorie Junior Femminile, che vedrà in campo Vivona e Majorana, e Junior Maschile, dove si sfideranno il Carlo Emery (alla prima finale) e il Da Vinci, entrambe a caccia del primo titolo nella manifestazione.

Un grande epilogo al quale seguiranno le premiazioni che si svolgeranno, al termine delle finali al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, con il coinvolgimento di tutte le finaliste, alla presenza delle autorità della Fipav, di Roma Capitale, della Regione Lazio e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Andrà dunque in archivio un’edizione straordinaria della manifestazione che ha portato gli studenti a confrontarsi anche sulla sabbia. Beach Volley Scuola-Trofeo Acea, svoltosi alla Pinetina Beach Village di Ostia, è stata una due giorni coinvolgente che ha fatto registrare numeri strepitosi, con ben 251 istituti partecipanti.

Inclusione e divertimento gli ingredienti di Sitting Volley Scuola, giunto alla 9a edizione che ha visto in campo, insieme, atleti e studenti portatori di handicap e normodotati, una mattinata di festa e di sport che ha regalato ai presenti grandi emozioni.

Volley Scuola-Trofeo Acea è stato, come ormai tradizione anche crogiolo culturale nel quale i ragazzi, oltre alla parte sportiva, hanno potuto partecipare in maniera interattiva ai seminari organizzati all’interno degli istituti in occasione della “Giornata Mondiale dell’acqua”, della “Giornata Mondiale dello Sport”, della “Giornata Mondiale della Terra”, della “Giornata Internazionale della Sicurezza Stradale”. Ricorrenze importanti che hanno dato spunto a momenti di riflessione con qualificati relatori e docenti coinvolti. I seminari avranno due appendici, il prossimo 5 giugno in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente” presso “LS Ettore Majorana”, e il prossimo 21 ottobre per la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” presso il “LS Nomentano”, per chiudere un percorso che quest’anno ha che ha concretamente seguito il motto ‘La forza dello sport sostenibile’ filo conduttore di tutta la manifestazione.

Le parole del presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-

« Andrà in archivio un’edizione bellissima di Volley Scuola Trofeo Acea. La grande partecipazione delle scuole, il clima sportivo che si è vissuto su ogni campo e la grande festa finale che ci accingiamo a vivere ci riempiono d’orgoglio. Devo ringraziare i ragazzi, i loro docenti, tutti gli istituti partecipanti, i nostri storici partner e le istituzioni per questo grande successo raggiunto: senza tutte queste componenti nulla sarebbe stato possibile. Volley Scuola-Trofeo Acea è ormai entrato di diritto nei grandi eventi sportivi storici che si svolgono nella nostra regione ».