Volley Scuola con FAO per una coscienza alimentare sostenibile

Il seminario è stato introdotto da Alessandro Fidotti, curatore dei seminari e volto storico della manifestazione e ha visto in saluti iniziali del Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Andrea Burlandi e della Dirigente Rosa Caccioppo.

« Questo incontro è importante – ha affermato Fidotti – perché articolato in più spunti di riflessione, tra i quali lo spreco alimentare, piaga che ha un costo economico e ambientale altissimo che paghiamo direttamente. Per questo serve attenzione massima ».

« Vorrei ringraziare l’Istituto, la dirigente e i professori per averci ospitato e complimentarmi per il lavoro che fanno in un territorio non facile-ha dichiarato Burlandi-questo seminario ha un’importanza particolare perché costituisce il trait d’union tra due edizioni di Volley Scuola che da tre decenni è partner delle scuole del territorio in nome dell’Educazione Civica. Voglio ringraziare Alessandro (Fidotti ndr.) per aver ideato questo percorso e la FAO perché ha scelto la nostra Federazione come veicolo di messaggi così importanti ».

« Stiamo cercando di proiettare l’istruzione scolastica verso il futuro, superando la formazione tout court e incentivando la coscienza dei ragazzi in quanto cittadini-gli ha fatto eco Rosa Caccioppo- In un mondo con una struttura produttiva particolare, è importante che la scuola partecipi a questi eventi perché l’educazione civica permette di diventare cittadini consapevoli. Il mondo appartiene agli studenti e a loro spetta un arduo compito: è necessario che sviluppino una cultura della produzione e della razionalizzazione del cibo articolata e completa ».

« Volley Scuola-ha chiosato Gianluca Pomanti, docente referente di Volley Scuola- ha confermato la propria importanza grazie ad un’attività che ha saputo uscire dalle palestre coniugando brillantemente sport e istruzione ».

Il materiale didattico del Seminario sarà inviato a tutte le scuole aderenti alla manifestazione, un esercito di oltre centomila alunni e professori.