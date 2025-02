Volley Scuola: M’illumino di Meno e Il Premio Benedetto Croce

Nel primo caso, il 16 febbraio, la FIPAV Lazio inviterà tutti a compiere un gesto simbolico, spegnere le luci e gli elettrodomestici dalle 20:00 alle 20:15. Quella mattina, i docenti riceveranno una mail per ricordare l’iniziativa agli studenti (numero potenziale oltre 100.000). Nel secondo caso, per la prima volta nella storia della prestigiosa rassegna, due scuole di Roma, l’Istituto Carlo Urbani e il Liceo Ettore Majorana, saranno tra le Giurie Popolari che concorreranno a definire i vincitori del 2025.

Il Premio, istituito nel 2006, viene assegnato ai migliori libri pubblicati nell'anno precedente in tre categorie: Narrativa, Saggistica e Letteratura Giornalistica. Il coinvolgimento delle due scuole romane è stato reso possibile grazie al fortunato incontro tra Alessandro Fidotti che sino allo scorso anno e a partire dal 1995 è stato uno dei motori di Volley Scuola e il coordinatore del Premio, Pasquale D’Alberto. Tra i vincitori tante firme prestigiose come Giorgio Napolitano, Lucio Villari, Vittorio Sgarbi, Michele Ainis, Mariolina Venezia, Corrado Augias, Chiara Frugoni, Silvia Avallone, Antonio Polito, Donatella Di Pietrantonio, Franco Di Mare. La premiazione prevista per l’ultima settimana di luglio a Pescasseroli, perla del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e luogo di nascita di Benedetto Croce. Lo spessore sportivo e culturale di Volley Scuola, è emerso chiaramente dalle parole dello stesso Ministro Valditara, di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, di Giovanni Malagò, Presidente del CONI. Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute Scuola, Giuseppe Manfredi, Presidente della Federvolley, Luciano Cecchi, vicepresidente della Federvolley e ideatore di Volley Scuola, Elena Palazzo, Assessore Sport, Turismo e Ambiente Regione Lazio, Daniele Parrucci - Consigliere Delegato del Sindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale all’Edilizia Scolastica e Impiantistica Sportiva, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma. « Siamo orgogliosi di questo evento », ha dichiarato Fabio Camilli, neo presidente della Fipav Lazio al posto di Andrea Burlandi che tanto si è speso per Volley Scuola nel corso dei suoi mandati.