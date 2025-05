Oggi e domani ad Ostia va in scena Beach Volley Scuola

ROMA-È con numeri giganteschi che il Beach Volley Scuola fa il suo ritorno. Oltre 500 studenti e studentesse con il supporto dei propri docenti, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, affolleranno il lido di Ostia per sfidarsi nell’ormai tradizionale torneo studentesco su sabbia. La manifestazione di FIPAV Lazio, in questo 2025, ha confermato l’enorme partecipazione degli anni precedenti per un evento che i giovani beachers di Roma e provincia aspettano con entusiasmo sempre crescente.