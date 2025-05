Beach Volley Scuola: vincono Democrito, Socrate e Anco Marzio  

ROMA - E’ andata in scena un intensa due giorni di pallavolo sulla sabbia in occasione della 14a edizione di Beach Volley Scuola. Oltre 600 studenti sono stati protagonisti, sui campi allestiti nello stabilimento la Pinetina Beach Village di Ostia, ma si calcola che le presenze abbiano superato le 1000 unità tenendo conto di tecnici, amici dei partecipanti e incuriositi spettatori. Quattro i titoli in palio del torneo che fa parte del più ampio progetto Volley Scuola, storico evento organizzato dalla FIPAV Lazio. Il torneo ha ribadito la propria attenzione alla sostenibilità ambientale indirizzando i ragazzi verso una corretta raccolta dei rifiuti e proponendo premi ecosostenibili.

Il torneo Juniores

Non c’è storia, il Democrito è ancora il dominatore della categoria. Giovedì 8 maggio, i ragazzi e le ragazze del Liceo romano si sono confermati la squadra da battere sia al maschile che al femminile. Piuttosto netta la vittoria nel tabellone maschile con il Plinio che non è riuscito a trovare le contromisure per contrastare gli avversari e ha perso con il punteggio di 15-9. Diversa la situazione al femminile, partito forte il Democrito ha subito il ritorno di un indomito Socrate. È stato un break sul finale a fare la differenza: 15-12 il punteggio.

Il torneo Allievi e Allieve

Il torneo femminile ha regalato una finale da brividi, l’Anco Marzio si è aggiudicato il titolo dopo aver annullato 8 match point. Una rimonta che, con tutta probabilità, rimarrà negli annali della manifestazione, 15-14. Segnate la data, venerdì 9 maggio. Bis al maschile, tabellone in cui il Socrate ha conquistato, in scioltezza, il secondo titolo di fila. Bella prestazione del Kennedy che si è spinto fino alla finalissima. Anche per loro si tratta di una conferma, secondo argento consecutivo.

Le parole di Fabio Camilli, presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio

«Confermare numeri così imponenti non è affatto scontato e il colpo d’occhio è stato veramente incredibile. Vedere tutti questi studenti e studentesse divertirsi giocando a beach volley mi ha riempito di gioia. Voglio ringraziare tutti i docenti che rinnovano la loro fiducia in noi ogni anno e faccio i complimenti a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che si sono messi in gioco. Da parte mia è doveroso ringraziare anche la struttura che ci ha accolto, La Pinetina Beach Village e tutti i partner istituzionali che certificano il valore del Volley Scuola ».

Le parole di Andrea Burlandi, delegato provinciale Roma del CONI Lazio

« E’ un piacere premiare questi ragazzi. I numeri di quest’anno danno seguito a un’intuizione avuta anni fa dal Comitato che ha accolto la sfida di portare il Volley Scuola anche su sabbia. Complimenti a tutti i ragazzi e a tutti i docenti che lavorano affinché lo sport sia protagonista dell’educazione dei giovani ».

Le parole di Maria Caldarese, Liceo Statale Democrito

« E’ andata molto bene. Questa non è la nostra prima vittoria e devo dire che i miei ragazzi si impegnano sempre sia nello sport che nello studio quindi siamo soddisfatti per questi 2 risultati ».

Le parole di Fabio Ventre, Liceo Anco Marzio

« Grandissima partita al cardiopalma, veramente spettacolare. Ho vissuto un’emozione enorme grazie a questa rimonta. Ho detto alle ragazze che ormai ho una certa età e questo recupero mi ha messo a dura prova. È stata un’impresa ».

Le parole Silvia Acerbi, Liceo Socrate

« E’ andata alla grande. I ragazzi avevano vinto il torneo già lo scorso anno senza essere giocatori di beach. Affrontare un torneo da campioni uscenti è sempre difficile, ma sono molto contenta per loro perché sono 2 ragazzi in gamba. La manifestazione è bellissima, ben organizzata e, proprio per questo, partecipiamo tutti gli anni. È veramente una grande festa che unisce i ragazzi ».

I partner

Il 32° Volley Scuola ha ricevuto il supporto di Roma Capitale il patrocinio di: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Sport e Salute, Regione Lazio, Ufficio Scolastico Regionale, CONI Lazio, CIP Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale. Inoltre, si è rinnovata la partnership con la FAO e con la Fondazione Cristo Re.