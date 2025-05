Volley Scuola: in archivio l'edizione dei record

ROMA - La 32esima Edizione del Volley Scuola è giunta alla sua conclusione. Una cavalcata che ha incoronato le quattro vincitrici dell’annata con il numero di partecipanti più alto di sempre: 227 squadre, oltre 110 istituti tra Roma e Provincia in campo, più di 1000 partite a cui si aggiungono i 600 studenti del Beach Volley Scuola e le sfide inclusive del Sitting Volley Scuola, sempre con lo sguardo rivolto a tematiche fondamentali come la sostenibilità. Una trilogia che dopo tanti anni continua ad appassionare il proprio pubblico che si è goduto l’atto finale andato in scena nell’incandescente arena del Palazzetto dello Sport di Roma, casa del torneo scolastico nato nel 1994 dalla lungimiranza di Luciano Cecchi.

Le finali

Le finali, che si sono disputate in 3 impianti: Palazzetto dello Sport, PalaLuiss e centro La Salle Sport Villa Flaminia, hanno decretato la vittoria del Labriola nell’Open Maschile; mentre l’Open Femminile è stato vinto dal Giordano Bruno. Torna alla vittoria l’Enriques che ha trionfato nello Junior Maschile. Si concede il bis il Leonardo Da Vinci, seppur in una categoria diversa. A dare ancor più valore alla manifestazione anche quattro Premi Fair Play FAO, consegnati da Marianna Melisi, communication specialist e Alessandro Fidotti che ha confermato l'impegno del Carlo Urbani e del Majorana nella giuria popolare del Premio Benedetto Croce.

Open Maschile: Il riscatto del Labriola

Una vittoria che sa di riscatto, dopo l’argento dello scorso anno, l’A. Labriola è riuscito ad aggiudicarsi l’Open Maschile, superando l’I.I.S. Giorgi – Woolf. Il Labriola è tornato alla vittoria dopo 10 anni: “Abbiamo festeggiato con un’altra vittoria. Quest’anno ci siamo superati. Il prossimo anno vogliamo confermarci, però questo è il mio ultimo Volley Scuola. Spero che il professor Tassetti continui questa fantastica avventura che voi ci permettete” ha detto la professoressa Mircoli a fine partita. “Era una promessa che ci eravamo fatti con i ragazzi, regalare alla professoressa la coppa del primo posto. Ci siamo riusciti” ha aggiunto Tassetti.

Il podio:

1° posto: A. Labriola

2° posto: Giorgi – Woollf

3° posto: Fermi

4° posto: Gassman

Il tabellino

A. LABRIOLA-GIORGI – WOOLF 2-0 (25-22; 25-21)

LABRIOLA: Felletti, Spanò, Pancescu, Di Pietro, Grieco, Pannullo, Coriddi, Genzone, Comastri, Rachiele, Micchichè, Guerra, Pecci, Bulfon. Prof: Mircoli, Tassetti

GIORGI – WOOLF: Orciuolo, Ceccoli, Sette, Napoli, Correale, Drago, Attili, Marrini, Franchi, Perelli, Ricci, Cannone, Gaudiello, Carli Prof: Pappalardo

Arbitri: Messa, Altese

Premio Fair Play FAO: Stefano Sbroglia, Gassman

Open Femminile: Il Giordano Bruno al primo sigillo

Il Giordano Bruno arricchisce il suo palmarès con la prima firma nella categoria Open. In una finale equilibrata solo in alcuni tratti del secondo set, le ragazze del Bruno hanno comandato dall’inizio alla fine: “È prevalso il gioco e siamo molto contenti perché alcune ragazze sono all’ultimo anno di scuola. Ci siamo rifatti ed è stata una giornata bellissima di sport. Sono venuti circa 200 alunni della nostra scuola e credo che questa sia stata una giornata di educazione civica sui valori dello sport” ha confessato la professoressa Coluccio. “In un anno impegnativo, abbiamo coordinato e messo insieme tutto ciò che serviva per vincere. La soddisfazione è enorme” ha concluso il professor Frezza.

Il podio:

1° Giordano Bruno

2° Socrate

3° Volterra

4° Marconi

Il tabellino

SOCRATE-GIORDANO BRUNO 0-2 (13-25; 18-25)

SOCRATE: Querini, Klein, Tiberia, Lucci, Ambrosi, Santoni, Carosella, Marabottini, Dal Lago, Spini, Graziano, Pitacco, Pucci, Sanetti Prof: Acerbi, Magistro, Campopiano

GIORDANO BRUNO: Baleva, Bovi, Federici, Fusco, Giontella, Iannone, Muzzu, Narduzzi, Talarico, Trentuno, Viti Prof: Frezza, Coluccio

Arbitri: Cruciani, D’Anella

Premio Fair Play FAO: Flaminia Cesarini, Marconi

Junior Maschile: Il piacere dell'attesa

Mancava dal 1997 il titolo in casa Enriques. I ragazzi dell’istituto hanno superato in una finale equilibrata gli avversari del Vivona. “Siamo tutti veramente molto contenti e devo ringraziare gli alunni perché si sono autogestiti. Ho lasciato loro liberi di muoversi e questa, per me, è una doppia vittoria” ha esordito la professoressa Barbon. “Siamo andati sotto dopo il primo, ma abbiamo ricominciato a giocare e a imporre il nostro ritmo dopo un avvio contratto” ha proseguito prof. Cecchetti “Eravamo molto nervosi, ma abbiamo reagito e commesso meno errori. Siamo molto soddisfatti di aver riportato il trofeo nella nostra scuola”.

Il podio:

1° posto: Enriques

2° posto: Volterra

3° posto: Newton

4° posto: Croce - Aleramo

Il tabellino-

VOLTERRA-ENRIQUES 1-2 (20-25; 25-18; 15-8)

VOLTERRA: Bertulu, Indiati, Santoro, Vestito, Sperandei, Altamura, Aulicino, Tolomeo, Zeppieri, Mela, Selbach, Ambroso, Zuliani, Tomei Prof: Bravetti

ENRIQUES: Ibrahim, Attademo, Conti, Craviotto, Falzone, Girlando, Lamberti, Manzi, Pastore, Schirmo, La Delfa, Cavola Prof: Barbon, Cecchetti

Arbitri: Milana, Di Nino

Premio Fair Play FAO: Filippo Bertulo, Volterra

Junior Femminile: Il Da Vinci da outsider a certezza

Il Da Vinci di Maccarese ha messo a segno la sua personalissima doppietta, vincendo un nuovo titolo dopo il primo trionfo nello Junior Maschile dello scorso anno. Sfuma, invece, il tris del Vivona, campione in carica nella categoria. “Siamo andati oltre le più rosee aspettative e abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Le ragazze si sono sempre allenate e la nostra organizzazione in campo si è vista. Abbiamo giocato il primo set in modo perfetto, mentre nel secondo sono salite loro e ci hanno messo in difficoltà. Riagganciate sul 21-21, poi abbiamo chiuso 25-23. È una grande soddisfazione personale – ha detto prof. Varvaro - ma anche per l’istituto e per il Dirigente, che ci ha permesso anche di avere un pubblico molto numeroso”.

Il podio:

1° Da Vinci

2° Vivona

3° Foscolo

4° Via Roma 298

Il tabellino-

DA VINCI-VIVONA 2-0 (25-17; 25-23)

DA VINCI: Falbo, De Angelis, De Angelis, Mundula, Sacchi, Parpaglioni, Shania, Leurini, De Lazzari Prof: Varvaro

VIVONA: Cinotti, Martinelli, Caldara, Terzulli, Galluzzi, Stacchiola, Mittiga Amorese, Cecchini, Falcinelli Prof: Pietrangeli

Arbitri: Carmenini, Di Nino

Premio Fair Play FAO: Giulia Cinotti, Vivona

Le parole del presidente della Fipav Lazio Fabio Camilli

« L’affetto che docenti, studenti e studentesse continuano a darci è incredibile; a loro tutta la mia riconoscenza. Il Volley Scuola è più di una semplice iniziativa sportiva” ha dichiarato il Presidente del Comitato FIPAV Lazio, Fabio Camilli. La nostra manifestazione è unica e complessa proprio perché sfaccettata. Per questo, devo ringraziare chi crede costantemente nel progetto e mi riferisco a Roma Capitale, a Città Metropolitana, alla Regione Lazio, al MIM, a Sport e Salute, all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, al Corriere dello Sport, alla FAO, al MAECI, all’USR Lazio, al CONI Lazio, al CIP Lazio e alla Fondazione Cristo Re. Sono fiero di averli al nostro fianco. Vorrei ringraziare anche Andrea Burlandi che ha inaugurato questa edizione e che, nel tempo, ha trasformato il Volley Scuola ».

Le parole dell’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Alessandro Onorato

« Quelle del VS sono emozioni che rimangono per sempre” ha dichiarato l’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Alessandro Onorato, intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione. “Ho avuto la fortuna di giocare questo torneo quando ero uno studente e sono felice di rivivere con voi queste sensazioni, in questo Palazzetto, la casa dello sport romano, che abbiamo voluto mettere a disposizione per questa splendida iniziativa ».

Hanno partecipato alla cerimonia di premiazione

Fabio Camilli, Presidente CR Lazio; Alberto Di Blasi, vicepresidente CR Lazio; Antonietta Epifanio, consigliere CR Lazio; Claudio Martinelli, Presidente CT Roma; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Ferdinando Bonessio, Presidente Commissione Sport Assemblea Capitolina; Marianna Melisi, communication specialist FAO; Alessandro Cochi, Presidente CONI Lazio; Andrea Burlandi, delegato provinciale Roma CONI Lazio; Stefania Tessari, CIP Lazio; Maura Catalani, Ufficio Scolastico Regionale del MIM; Pietro Mele, Presidente Roma Volley; Laura Franceschini, giocatrice nazionale italiana femminile; Luciano Cecchi, ideatore Volley Scuola e Alessandro Fidotti, storico promotore del Volley Scuola.