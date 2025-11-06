Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
Volley Scuola: al Catullo di Monterotondo il seminario sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione

Volley Scuola: al Catullo di Monterotondo il seminario sulla Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Davanti a un numerosa platea di alunni e docenti  Alice Leone, in qualità di relatrice con l’ausilio di slides e filmati, ha raccontato agli studenti le attività della FAO
2 min
TagsVolley ScuolaCatulloFao

MONTEROTONDO (ROMA)- Davanti a un numerosa platea di alunni e docenti che hanno riempito la Sala Riunioni del liceo Catullo di Monterotondo  (presente anche la Dirigente Giuseppina Frappetta che ha portato il suo saluto) s’è tenuto stamattina l’atteso seminario sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione. L’evento, messo in calendario sin da aprile scorso nell’ambito del Volley Scuola, è stato condotto a cura dalla FAO con Alice Leone in qualità di relatrice, la quale, con l’ausilio di slides e filmati, ha raccontato le attività della FAO nel mondo e illustrato il nuovo museo interattivo di Roma, sede mondiale dell’Istituzione che è parte integrante dell’ONU. Il Museo è stato inaugurato il 16 ottobre  alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La struttura è aperta a tutti, soprattutto al mondo della scuola con prenotazioni legate a un format che si trova sul sito internet della FAO. Grande l’attenzione degli studenti e dei professori che, così è emerso dopo il seminario, organizzeranno presto alcune uscite didattiche presso la sede della FAO. A presenziare la mattinata Alessandro Fidotti in sintonia con la FAO, per il suo passato di coordinatore della parte culturale di Volley Scuola. Nel corso del seminario, spazio anche al problema dello spreco alimentare e all’importanza della sinergia tra sport e cibo.

