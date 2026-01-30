E' alle porte la 33a edizione di Volley Scuola

ROMA -È una questione di giorni e poi si tornerà in campo per l’inizio della trentatreesima edizione del Volley Scuola . Le scuole di Roma e provincia hanno risposto numerose all’appello della FIPAV Lazio: saranno ben 110 gli istituti d’istruzione superiore coinvolti e 226 le squadre a contendersi i titoli delle quattro categorie (eguagliato il record del 2025). Al momento, il Comitato Regionale sta lavorando alla stesura dei calendari, ma è già ufficiale la data d’inizio prevista per il 9 febbraio.

La nuova edizione da vicino

Radicati nel futuro sarà lo slogan della nuova edizione, un motivo che sottolinea la storicità e la capacità di rinnovamento di un Torneo che, proprio dalle sue origini, trova nutrimento, alimentando un legame con le nuove generazioni attraverso un ponte, lo sport, che è promotore naturale di valori sani. In un momento storico così particolare, il Volley Scuola promuove il confronto tra i ragazzi sul campo da gioco, entrando negli istituti con agonismo, ma, soprattutto, con rispetto.

Tra i progetti dell’universo Volley Scuola si è concluso proprio oggi, mercoledì 28 gennaio, lo Smart Referee 2026 che ha permesso ad oltre 150 studenti di avere un primo approccio con il mondo dell’arbitraggio proprio in vista delle gare scolastiche, un numero che si aggiunge ai 300 formati nel corso delle due edizioni precedenti.

Non solo, sono già stati confermati il Sitting Volley Scuola, il Beach Volley Scuola e il Volley Scuola On the Road, iniziativa nata nel 2025 che ha permesso, attraverso la diffusione social, di seguire dal vivo diverse gare della manifestazione, creando un percorso di avvicinamento alle finali.

Il modello Volley Scuola

Ormai patrimonio collettivo, il Volley Scuola ha saputo rinnovare il legame con le Istituzioni Locali, da Roma Capitale alla Regione Lazio passando per Città Metropolitana, e con Enti Nazionali, CONI, CIP e Sport e Salute per la parte sportiva, ma non solo. A testimoniarlo è arrivato il supporto del Ministero dello Sport e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, certificato dalla presenza del Ministro Valditara alla conferenza stampa di presentazione della scorsa edizione.

La stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, infine, permette la diffusione capillare di un’iniziativa attesa tanto dagli studenti, quanto dai professori e dai dirigenti scolastici, che aderiscono di anno in anno. A loro va il ringraziamento del Comitato Regionale.

Le parole del Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi

« È con grande piacere che saluto la 33ª edizione del Volley Scuola, una manifestazione storica e di assoluto rilievo nel panorama scolastico nazionale, capace di rinnovarsi nel tempo e di coinvolgere, anno dopo anno, migliaia di studenti. Raggiungere questo importante traguardo significa testimoniare la solidità del progetto e il valore educativo che il torneo ha saputo esprimere nel corso degli anni. Ci tengo ancora una volta a ribadire quanto il legame tra Scuola e Sport sia fondamentale per la crescita del nostro movimento. Un rapporto che va tutelato e rafforzato, perché proprio dalla Scuola nasce la passione e si costruiscono le basi per il futuro. I numeri del tesseramento confermano un trend positivo, frutto di un lavoro capillare sul territorio. I successi delle Nazionali azzurre, seniores e giovanili, sono motivo di orgoglio, ma il cuore pulsante della pallavolo italiana resta l’attività di base e l’impegno quotidiano nelle Scuole. Il Volley Scuola racchiude i valori più autentici del nostro sport: rispetto, inclusione, amicizia e divertimento. Un sentito in bocca al lupo a studenti, docenti, al comitato regionale Lazio e a tutti coloro che, sono convinto, contribuiranno alla riuscita di questo grande evento ».