Virginia Raggi e il rapporto con Roma e Lazio

“Per una vocazione familiare, una certa simpatia per la Lazio c’è. A mia discolpa, devo precisare che non capisco nulla di calcio”. La Sindaca di Roma, al Corriere dello Sport-Stadio per un’intervista con i Direttori ha raccontato della passione del marito per la Lazio, raccontando la vocazione familiare per questa squadra, ma sottolineando anche che “in qualità di Sindaca, ci tengo a ribadirlo, per me è fondamentale sedermi al tavolo con chiunque - dalla Roma alla Lazio - abbia intenzione di presentare progetti seri”.