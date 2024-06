Stadio Franchi, la scandalosa situazione di cui è vittima la Fiorentina

La ristrutturazione dell’impianto, contro la quale il club viola si è opposto con un ricorso d’urgenza, causa una drastica riduzione della capienza: il problema è che la società non sa ancora quale sia la capienza definitiva (20 mila posti? 22 mila? sulla base della quale impostare la campagna abbonamenti. Per non dire della questione sicurezza