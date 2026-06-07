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domenica 7 giugno 2026
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Ausilio: "Calhanoglu ha un contratto con l'Inter"

Le parole del direttore sportivo dell'Inter al Festival della Serie A in corso a Parma.

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