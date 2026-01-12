Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Buffon: "Juventus? Si vede la mano di Spalletti"

Il capo delegazione della Nazionale ha partecipato all'evento organizzato dalla Regione Liguria per la chiusura di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

