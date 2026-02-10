Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
Juve, accelerata sul rinnovo di McKennie

La società bianconera ha intenzione di accelerare i tempi e chiudere in fretta il prolungamento del contratto di Weston McKennie.

