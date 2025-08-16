Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale
Roma

Gasperini: "Koné? Sarebbe una perdita. Vediamo se si potrà fare qualcosa sul mercato"

Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma al termine dell'amichevole di Frosinone contro il Neom (video di Jacopo Aliprandi)

Per approfondire