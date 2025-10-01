Chiudi menu
Video
Calcio
Serie A
Roma
Roma
L'allenamento della Roma prima del Lille
Le immagini della seduta di lavoro a Trigoria dei giallorossi in vista della partita di Europa League (video di Giorgio Marota)
Dybala
Roma-Dybala, ottobre caldo per il rinnovo di contratto
Dybala
Dybala diventa papà: l'annuncio social con la moglie Oriana