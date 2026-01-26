Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
Gasperini punge la Lazio: "In città pochi laziali, tantissimi romanisti"

Il tecnico della Roma, presente al Salone del Circolo Canottieri Aniene per la presentazione di un libro, ha toccato diversi argomenti.

