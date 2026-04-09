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Gasperini: "Calo dovuto anche ai tanti infortuni"
L'allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Pisa.
Pubblicato il
9 aprile 2026, 14:55
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