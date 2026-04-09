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giovedì 9 aprile 2026
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Gasperini: "Tutti vorremmo Messi, Ronaldo o giocatori di quel livello, ma la realtà è..."

L'allenatore della Roma ha provato a spiegare la situazione legata al mercato.

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