Totti fa impazzire Saint-Tropez: quanti selfie in spiaggia!

Continua la vacanza in Costa Azzurra del capitano della Roma: prima l'incontro in spiaggia con la squadra femminile del Lione, fresca vincitrice della Champions League. Poi la cena insieme a Ilary in un noto ristorante nel porto della cittadina francese. Insieme a loro anche l’amico Marco Di Vaio, club manager del Bologna. Tutto documentato dai selfie su Instagram dei suoi tifosi

