Quanta serie A tra i top bomber d'Europa

Ecco la classifica dei cannonieri europei: sul podio due attaccanti del nostro campionato

Dries Mertens (NAPOLI) 7 GOL



5 in Serie A,

1 in Champions,

1 in Belgio

Pierre Aubameyang (BORUSSIA DORTMUND) 8 GOL

4 Bundesliga,

3 Coppa di Germania,

1 Supercoppa di

Germania

Radamel Falcao MONACO (8 gol)

7 Ligue 1,

1 Colombia

Lionel Messi BARCELLONA (8 gol)

5 Liga

2 Champions,

1 Supercoppa di Spagna

Edinson Cavani (PSG) 9 GOL

7 Ligue 1,

2 Champions

Robert Lewandovski BAYERN MONACO (10 gol)

5 Bundesliga, 1 Champions,

2 Coppa di Germania,

1 Supercoppa di Germania,

1 Polonia

Paulo Dybala (JUVENTUS) 10 gol

8 Serie A,

2 Supercoppa italiana



Ciro Immobile LAZIO (10 gol)

6 Serie A,

1 Europa League,

2 Supercoppa italiana,

1 Italia

Romelu Lukaku (MANCHESTER UNITED) 11 gol

5 Premier,

1 Champions,

1 Supercoppa europea,

4 Belgio