Juventus
Juventus
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La doppietta di Hoarau stende la Juve: vince lo Young Boys
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
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Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1
Non basta il gol di Dybala, la squadra di Allegri perde in Svizzera 2-1