Hamsik: 12 anni di Napoli, 12 anni di successi

Marekiaro, alla sua dodicesima stagione in azzurro, è a un passo dall'addio dopo aver conquistato ogni record possibile

2007/2008 Primo campionato in azzurro e subito exploit con 40 presenze e 10 gol

2008/2009 Primi due eurogol: uno in Intertoto e l'altro in Coppa Uefa, 40 presenze e 12 gol

2009/2010 Stagione da 39 presenze e 12 gol; il 31 ottobre segna una doppietta a Torino: il Napoli batte la Juventus dopo 21 anni

2010/2011 Nessuno come lui in azzurro: fascia di capitano a 22 anni, 49 presenze e 12 gol

2011/2012 In gol nella finale contro la Juventus, Coppa Italia al Napoli il 20 maggio 2012

2012/2013 Per la sesta stagione consecutiva va in doppia cifra nella quota gol: 11 reti in 44 presenze

2013/2014 Da capitano vince la Coppa Italia in finale contro la Fiorentina il 3 maggio 2014: 41 apparizioni e 7 gol

2014/2015 Vince a Pechino la Supercoppa Italiana contro la Juventus; stagione da 54 presenze e 13 gol

2015/2016 Con l'arrivo di Sarri in panchina torna nel ruolo di interno di sinistra. 46 presenze 8 gol

2016/2017 Trentotto presenze, dodici reti in campionato, quindici totali in quarantanove partite (record personale): prima tripletta in carriera in Serie A, superato Maradona come gol in campionato (dietro solo a Vojak), 100 gol in azzurro in tutte le competizioni

2017/2018: terzo campionato senza saltare una partita, 38 presenze (49 totali) e 7 gol, uno scudetto sfiorato, il 116° gol che lo rende il primatista assoluto di gol con il Napoli superando Maradona e il 100° gol in Serie A.

2018/2019: Se sarà ufficiale il suo trasferimento in Cina, Marek Hamsik chiuderà la sua carriera nel Napoli con questi numeri. Record assoluto di presenze nel Napoli (519), sopra Bruscolotti; record assoluto di gol (121) con il Napoli, sopra Maradona; record presenze (407) in Serie A sopra Bruscolotti; secondo posto come goleador in Serie A del Napoli (100, dietro solo ai 102 di Vojak); record di presenze nelle coppe europee con il Napoli (80 cap), terzo posto con 16 gol nelle coppe (dietro solo a Cavani e Mertens).