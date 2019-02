Napoli, a braccetto verso la Fiorentina 

Così la squadra di Ancellotti in viaggio direzione Firenze in vista del match, in programma domani alle 18 presso l'Artemio Franchi

