Biathlon: grande festa per Wierer e Windisch al loro rientro ad Anterselva

ANTERSELVA - Nel piccolo comune di Anterselva, in provincia di Bolzano, sono partiti i festeggiamenti in onore di Dorothea Wierer e Dominik Windisch, atleti che hanno portato la Nazionale italiana sul tetto del mondo nel Biathlon. Ai Mondiali di Östersund la Wierer ha scritto la storia azzurra in questo sport, laureandosi campionessa del mondo generale: mai nessuno prima di lei era riuscito nell'impresa di superare gli atleti nordici nel Biathlon. Una vittoria bissata poi con un altro oro nella piccola di inseguimento. Per lei pure un argento e un bronzo.

SODDISFAZIONE E GRANDE FESTA - Il collega Dominik Windisch, invece, ha chiuso con un oro nei 15 km partenza in linea, e un bronzo nella staffetta mista. Risultati straordinari che hanno portato ai grandi festeggiamenti di Anterselva dopo il loro rientro in Italia. «Non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo raggiunto quest'anno, probabilmente dobbiamo staccare un attimo la spina» ha commentato una felicissima Dorothea Wierer, che ha poi auspicato la candidatura di Anterselva, dopo i Mondiali del 2020, anche per ospitare le gare di Biathlon delle Olimpiadi 2026. «Per tutta la squadra azzurra è stata un'ottima stagione», questo quanto dichiarato invece dal 29enne collega di Brunico che, dopo una breve pausa per smaltire la "sbornia" dei festeggiamenti, ripartirà a maggio per preparare al meglio la nuova stagione. Sulla possibile candidatura di Anterselva per ospitare i prossimi Giochi Olimpici di categoria, torna anche il Governatore Arno Kompatscher, il quale continua: «Auspico che la tv italiana in futuro possa dare più spazio a questo bellissimo sport».