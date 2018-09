Ciclismo, Aru rinuncia al Mondiale di Innsbruck

MILANO - Con un post sui social, il corridore sardo Fabio Aru ha comunicato la decisione, condivisa con il ct Cassani, di rinunciare alla convocazione per il Mondiale di Innsbruck in programma domenica prossima e lasciare spazio a chi in questo momento sta meglio fisicamente. "Nelle ultime settimane e nelle recenti gare ho cercato di fare del mio meglio per dare segnali significativi, in vista del Mondiale -le parole di Aru - Purtroppo, la mia condizione non e' quella che vorrei e, con ogni probabilità, non mi consentirebbe di onorare al meglio la convocazione in Azzurro. A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani, ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i Campionati del Mondo di Innsbruck. E' una scelta sofferta ma basata sul mio amore e rispetto verso la Maglia Azzurra. Credo sia giusto lasciare spazio a chi, in questo momento, puo' contare su una condizione migliore. Auguro il meglio ai miei colleghi che cercheranno di tenere in alto i colori dell'Italia sul tracciato di Innsbruck". Firmato Fabio Aru.