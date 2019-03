Manuel Bortuzzo ad Ostia: «Il mio obiettivo sono le Olimpiadi»

ROMA - «Tra dieci anni mi sa che mi vedrò ancora in tv, per un motivo o per l'altro. Ma spero in piedi». Lo ha dichiarato Manuel Bortuzzo, nuotatore ferito nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio a Roma. «A che punto sono con la riabilitazione? Rispetto all'obiettivo finale sono a bassi livelli - ha aggiunto il veneto nell'incontro con la stampa organizzato presso il Centro Federale della Fin di Ostia -, ma il modo in cui sono arrivato qui mi dà grande fiducia di poter arrivare dove voglio in breve tempo e nel migliore dei modi. Speranza? Certo che ne ho, nella mia testa c'e' sempre speranza. Il mio obiettivo era partecipare all'Olimpiadi e non è cambiato: se tutto andrà bene ci andrò».

Manuel Bortuzzo ad Ostia: l'incontro con la stampa