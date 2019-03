Torna In’S Runandgo in 5 città italiane

MILANO - Promuovere uno stile di vita sano grazie all’attività sportiva e ad una corretta alimentazione, a partire dai propri dipendenti. Questo l’importante obiettivo che ha spinto iN’s Mercato, la rete di discount con spirito italiano, a lanciare per il secondo anno consecutivo la sfida iN’s RunAndGo a cinque città, ai loro cittadini e ai lavoratori dei punti vendita presenti sul territorio.

iN’s RunAndGo è il running tour con cui iN’s Mercato approderà a Roma, Torino, Milano, Genova e Bologna, in occasione di attesi appuntamenti podistici, per invitare tutti a vivere la propria città a passo di corsa, o anche camminando, ma condividendone a pieno le emozioni. Potranno, infatti, unirsi alle cinque squadre guidate da grandi campioni dello sport italiano: Omar Di Felice (ultracycling), Claudia Ghisolfi (arrampicata sportiva), Daniel Fontana (triathlon), Edoardo Stochino (nuoto di fondo) e Ilaria Bianchi (nuoto). Loro saranno i FRIENDS che, mettendosi in gioco in una disciplina differente dalla propria, avranno il compito di spronare i concittadini a correre insieme, attraverso i canali social, e trasmettere la passione per lo sport. Solo il team che percorrerà il maggior numero di km vincerà il challenge iN’s RunAndGo.

Ad arricchire il programma ci saranno due special guest d’eccezione: lo chef Roberto Valbuzzi, dalle cucine Rai della Prova del Cuoco e dalla trasmissione cult ‘Cortesie per gli Ospiti’ di Real Time, che sarà impegnato a Genova in un coinvolgente show cooking e la showgirl Giulia Calcaterra, ex velina e naufraga dell’Isola dei Famosi, che scenderà in campo a Bologna.

Una nuova start line per la seconda edizione del progetto, che partirà nella capitale, dal 4 al 7 aprile, con la Maratona Internazionale di Roma e la Stracittadina. Sarà l’ultracycler campione italiano in carica Omar Di Felice, reduce dalla traversata dell’Alaska attraverso la mitica Dalton Highway, a scendere dalla bici per guidare il team nella stracittadina di 5 km. La sfida si sposterà il 13 e 14 aprile a Torino per la T-Fast 10k La Velocissima, dove gareggerà con i suoi concittadini la giovane climber Claudia Ghisolfi. Per la squadra della campionessa italiana di arrampicata sportiva e atleta della Nazionale, che sogna le Olimpiadi di Tokyo 2020, ben 10 km da Piazza San Carlo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Per la terza tappa il tour arriverà a Milano dal 17 al 19 maggio per la PolimiRun, la 10 km organizzata dal Politecnico di Milano. Il FRIEND a capo del team sarà il triatleta Daniel Fontana, argentino di nascita ma meneghino d’adozione, unico italiano a vincere tre Ironman e conquistare sei finali mondiali. Il 25 e 26 maggio si passerà a Genova con il nuotatore Edoardo Stochino. Il fondista campione del mondo lascerà il suo elemento naturale per mettersi alla prova nella StraGenova (10 o 4 km), dopo il bronzo agli Europei 2014 e 2016 e l’argento alla Santa Fè-Coronda, la 57 km nelle acque del Rio Panarà in Argentina. Gran finale di iN’s RunAndGo alla Bologna Race For The Cure, dal 20 al 22 settembre, sulle distanze di 5 o 2 km. La squadra potrà contare sulla presenza della farfalla della Nazionale di Nuoto e campionessa italiana Ilaria Bianchi, specialista dei 100 m con 1 oro mondiale, 1 oro europeo e 1 oro nei Giochi del Mediterraneo all’attivo.

Una sfida all’ultimo km - Tutti potranno partecipare all’iniziativa e correre insieme ai FRIENDS. Basterà iscriversi alla competizione di interesse sul canale ufficiale della manifestazione e, in seguito, registrarsi al team sul sito www.insmercato.it o presso lo stand del marchio allestito al villaggio. Qui si potrà ritirare il buff personalizzato, che renderà riconoscibile il gruppo, con cui prendere parte al challenge non competitivo e all’insegna del puro divertimento. In ogni città verranno sommati i km di tutti i membri della squadra e solo quella che avrà percorso la maggiore distanza verrà decretata la vincitrice ideale di iN’s RunAndGo.

Il pieno di energia con iN’s Mercato - Gli eventi saranno anche occasione per conoscere e provare i genuini prodotti della linea Selezione Più di iN’s Mercato. Nei giorni precedenti le gare i runner potranno, infatti, partecipare a divertenti degustazioni nella cucina iN’s RunAndGo allestita nei villaggi mentre, al termine della corsa, reintegrare le energie al ristoro finale con gli assaggi della Linea Bio. iN’s Mercato intende così contribuire alla diffusione di una cultura del benessere che, unitamente alla pratica dell’attività sportiva, abbia inizio a tavola grazie a un’alimentazione sana ed equilibrata.